Usa: Google denuncia "attacchi informatici furtivi" dalla Cina (2)

- Secondo Charles Carmakal, responsabile tecnologico di Mandiant, queste nuove modalità di attacco sono state ricondotte a un sospetto gruppo hacker cinese sulla base del profilo delle vittime, dell'elevato livello di complessità operativa e delle risorse necessarie, oltre all'identificazione di codici malware usati in passato solo da hacker cinesi. La Cina nega di essere coinvolta in attacchi informatici contro aziende o entità pubbliche statunitensi. Con l'eccezione del vasto attacco sferrato nel 2021 contro i server del software di posta elettronica Exchange di Microsoft, ricondotto alla Cina, i singoli attacchi informatici provenienti da quel Paese sarebbero perlopiù mirati e circoscritti a "una manciata di vittime governative e aziendali di alto valore", tramite "tattiche furtive" che contribuirebbero a celare la reale portata dell'offensiva informatica proveniente dalla prima potenza asiatica. (Was)