Usa: via libera alla vendita di missili da crociera Tomahawk all'Australia

- Il dipartimento di Stato Usa ha approvato la richiesta dell'Australia di acquistare 220 missili da crociera a lungo raggio Tomahawk per armare le navi da guerra della sua marina militare e i sottomarini a propulsione nucleare oggetto dell'accordo annunciato dai leader dei due Paesi questa settimana. Secondo un comunicato dell'Agenzia della Difesa per la cooperazione di sicurezza (Dsca), la fornitura dei missili costerà all'Australia 895 milioni di dollari, comprensivi delle spese di manutenzione e supporto logistico. "La vendita proposta migliorerà la capacità dell'Australia di interoperare con le forze marittime statunitensi e di altri alleati, e di contribuire a missioni di interesse comune", afferma la nota. (segue) (Was)