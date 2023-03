Usa: via libera alla vendita di missili da crociera Tomahawk all'Australia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intesa sui sottomarini, parte del patto Aukus siglato dai tre Paesi nel 2021, mette in luce la determinazione di Usa, Regno Unito e Australia a giocare un ruolo di primo piano in una regione destinata sempre più a un’assoluta centralità negli equilibri geopolitici mondiali. Questo è vero in particolare per Canberra, che nell’iniziativa investirà fino a 245 miliardi di dollari di qui al 2055. “L’accordo Aukus, che confermiamo qui a San Diego, rappresenta il più grande, singolo investimento della nostra storia nelle capacità di difesa dell’Australia, a sostegno della nostra sicurezza nazionale e della stabilità nella regione”, ha commentato Albanese durante la cerimonia. Il Regno Unito, attraverso il patto, rilancia le proprie ambizioni marittime internazionali. Sunak, che alla vigilia della cerimonia ha annunciato un incremento della spesa militare per 6 miliardi di dollari nei prossimi due anni, ha salutato così la firma dell’accordo: “Per la prima volta in assoluto, tre flotte di sottomarini lavoreranno insieme sia nell’Atlantico che nel Pacifico, mantenendo i nostri oceani liberi, aperti e prosperi per i decenni a venire”. (segue) (Was)