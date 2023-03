Usa: dirigenti di First Republic Bank hanno venduto azioni della banca prima del crollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dirigenti di First Republic Bank hanno venduto milioni di dollari in azioni della banca statunitense nei mesi che hanno preceduto il collasso della banca, verificatosi questa settimana. Lo scrive il "Wall Street Journal", secondo cui negli ultimi mesi i vertici della banca si sono liberati di partecipazioni azionarie del valore di 11,8 milioni di dollari. Il presidente esecutivo della banca, James Herbert II, in particolare, avrebbe venduto azioni della banca per 4,5 milioni di dollari all'inizio di quest'anno. Le vendite interne sono passate perlopiù sottotraccia, dal momento che la First Republic Bank è l'unica azienda dell'S&P 500 a segnalare tali vendite alla Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) anziché al regolatore del settore, la Securities and Exchange Commission (Sec). Signature Bank, collassata domenica, era a sua volta esentata dalle segnalazioni alla Sec. (segue) (Was)