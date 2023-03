Usa: dirigenti di First Republic Bank hanno venduto azioni della banca prima del crollo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di undici banche statunitensi ha annunciato depositi complessivi per 30 miliardi di dollari nei confronti di First Republic Bank, per evitare il collasso dell’istituto di credito a causa delle pressioni derivanti dal recente fallimento di Silicon Valley Bank, la settimana scorsa. In una nota congiunta, le banche hanno precisato che Bank of America, Citigroup, Jp Morgan e Wells Fargo hanno accettato di fornire cinque miliardi di dollari ciascuna. Goldman Sachs e Morgan Stanley contribuiranno con 2,5 miliardi ciascuna, mentre Bny Mellon, Pnc Bank, State Street, Truist e Us Bank con un miliardo a testa. Nel comunicato, gli istituti di credito sottolineano l’importanza delle banche di piccole e medie dimensioni per il corretto funzionamento del sistema finanziario Usa, affermando che il provvedimento “dimostra il nostro impegno ad aiutare tutti gli istituti del Paese ad operare al meglio per i propri clienti e per le comunità in cui operano”. La notizia è stata accolta positivamente dalla segretaria al Tesoro, Janet Yellen; dal governatore della Federal Reserve, Jerome Powell; e dal presidente della Federal Deposit Insurance Corporation (l’ente federale preposto all’assicurazione sui depositi bancari), Martin Gruenberg. “Si tratta di una misura che dimostra ancora una volta la resilienza del sistema bancario statunitense”, si legge in un comunicato congiunto. (Was)