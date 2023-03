Usa-Corea del Sud: vicesegretaria di Stato Sherman a colloquio con l'omologo Cho

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha avuto un colloquio con il primo viceministro degli Esteri della Corea del Sud, Cho Hyun-dong. Lo ha riferito tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui Sherman ha espresso l'apprezzamento di Washington per sforzi di Corea del Sud e Giappone tesi a superare le loro dispute storiche e normalizzare le relazioni bilaterali tramite l'annuncio sulle questioni storiche del 6 marzo. La vicesegretaria ha assicurato il sostegno degli Stati Uniti ai due Paesi per attuare l'intesa in un progresso durevole delle relazioni bilaterali. Sherman e Cho hanno espresso il comune impegno alla cooperazione trilaterale con il Giappone per far fronte alle principali sfide regionali e globali. I due funzionari hanno condannato le provocazioni della Corea del Nord e i suoi programmi balistico e nucleare , hanno discusso l'assistenza all'Ucraina e la visita di Stato del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol negli Stati Uniti, in programma il 26 aprile. (Was)