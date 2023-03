Corea del Nord: test balistici necessari a "incutere paura" in Stati Uniti e Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lancio di un missile balistico intercontinentale (Icbm) effettuato ieri dalla Corea del Nord è parte di una serie di misure necessarie a inviare un "avvertimento più perentorio" in risposta alle forze armate statunitensi e sudcoreane, impegnate in esercitazioni congiunte nella Penisola coreana. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency ("Kcna"), secondo cui il leader nordcoreano Kim Jong-un ha assistito personalmente al lancio del missile Hwasong-17 e ha evidenziato la necessitò di "incutere la paura nei nemici" del Paese in risposta alla loro "ostilità aperta" nei confronti del Nord. (segue) (Git)