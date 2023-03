Siria: Usa, Francia, Germania e Regno Unito chiedono una soluzione politica al conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito hanno ribadito che non normalizzeranno le relazioni con la Siria fino a quando non vi saranno “progressi autentici e duraturi verso una soluzione politica al conflitto”. È quanto emerso in una dichiarazione congiunta rilasciata ieri, in occasione del 12esimo anniversario dello scoppio del conflitto siriano. “Mentre assistiamo al 12esimo anniversario dell'inizio di questo orrendo conflitto da parte del regime di Bashar al Assad, e mentre affrontiamo conflitti in altre parti del mondo, la difficile situazione del popolo siriano deve rimanere in primo piano”, hanno ribadito i quattro Paesi, evidenziando come circa 250 mila civili siriani siano stati uccisi nel corso della guerra, “la stragrande maggioranza da parte dal regime di Assad”. “Il conflitto in corso ha creato un ambiente favorevole per terroristi e trafficanti di sostanze stupefacenti, minacciando ulteriormente la stabilità regionale”, si aggiunge nella dichiarazione ripresa dal sito del governo britannico. “Mentre ci concentriamo sull'affrontare i bisogni umanitari immediati a seguito dei tragici terremoti, ricordiamo i nostri obiettivi comuni di far avanzare un processo politico facilitato dalle Nazioni Unite e guidato dalla Siria, in linea con la risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e di migliorare la situazione sul campo per milioni di siriani, compresa la situazione degli sfollati interni e dei rifugiati. Rimaniamo impegnati a sostenere la società civile siriana e a porre fine alle violazioni dei diritti umani e agli abusi che il popolo siriano ha subito - a causa del regime di Assad e di altri - molto prima che i terremoti colpissero il Paese”, si legge nel testo.(Lib)