Corea del Sud: ministero Finanze anticipa secondo mese di rallentamento economico

- L'economia della Corea del Sud subirà un rallentamento per il secondo mese consecutivo, a causa del calo delle esportazioni, del rallentamento dei consumi e del clima di sfiducia delle imprese. Lo ha anticipato il ministero delle Finanze coreano nel suo rapporto mensile, esprimendo preoccupazione per la situazione di insicurezza che grava sull'economia globale e per i rischi al ribasso legati all'irrigidimento delle politiche monetarie e al conflitto in Ucraina. (segue) (Git)