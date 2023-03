Americhe: inviato Usa Dodd a Panama e nelle Honduras dal 17 al 21 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale della Casa Bianca per le Americhe, Christopher Dodd, si recherà a Panama e nelle Honduras dal 17 al 21 marzo. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. Dodd andrà prima a Panama per partecipare alla 63ma riunione annuale della Banca interamericana di sviluppo (Idb), oltre ad incontrare alcuni funzionari di governo. Nelle Honduras, l’inviato avrà colloqui con rappresentanti dell’esecutivo e del settore privato. (Was)