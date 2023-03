Difesa: Gcap, Italia, Giappone e Regno Unito puntano a completare progetto di base entro 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia, Giappone e Regno Unito puntano a completare la fasi di progettazione di base del programma Global Combat Air Programme (Gcap) per lo sviluppo di un aereo da combattimento di sesta generazione entro il 2024. E' quanto prevedono i piani discussi ieri a Tokyo dal ministro della Difesa Guido Crosetto e dagli omologhi di Giappone e Regno Unito, Yasukazu Hamada e Ben Wallace. I tre Paesi intendono concordare una proposta che risponda alle esigenze dei tre Paesi in termini di autonomia, dimensioni, sistemi d'arma, prestazioni stealth e altre caratteristiche del futuro velivolo; i design avanzati potrebbero essere pronti entro il 2025, seguiti dall'avvio dei collaudi. Il progetto, che Hamada ha definito ieri "una pietra miliare di cooperazione ad ampio spettro per generazioni a venire", sarà affidato a una joint venture di Bae Systems, Leonardo e Mitsubishi Heavy Industries. Durante una visita alla rassegna della difesa Dsei Japan di Tokyo, il segretario alla Difesa britannico Wallace ha dichiarato che il programma richiederà un investimento di più di 25 miliardi di sterline (circa 30 miliardi di dollari) nell'arco dei prossimi 10 anni, e che il Regno Unito investirà 10 miliardi di sterline. Un gruppo di aziende che includono Mitsubishi Electric, Leonardo e la sua divisione britannica hanno annunciato questa settimana che collaboreranno allo sviluppo dei sistemi elettronici del futuro aereo da combattimento. (segue) (Git)