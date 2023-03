Giappone-Corea del Sud: concordato rilancio visite reciproche dei leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Corea del Sud hanno concordato di rilanciare dopo più di un decennio le visite reciproche e periodiche da parte dei rispettivi leader, dopo il vertice di ieri a Tokyo tra il primo ministro giapponese Fumio Kishida e il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol. Nel corso del colloquio di ieri i due leader hanno anche concordato di mantenere "strette comunicazioni" e rafforzare gli scambi politici, economici e culturali. Durante una conferenza stampa congiunta, Kishida ha dichiarato che rilanciare e rafforzare le relazioni tra Giappone e Corea del Sud è una "questione urgente", e che intende visitare la Corea del Sud "al momento appropriato". Yoon ha dichiarato che la proposta presentata da Seul questo mese per la risoluzione della disputa storica riguardante lo sfruttamento del lavoro coreano "getta le fondamenta per consentire ai due paesi di discutere d'ora in poi lo sviluppo (di relazioni) orientate al futuro". (segue) (Git)