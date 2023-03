Giappone-Corea del Sud: concordato rilancio visite reciproche dei leader (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al suo arrivo in Giappone, Yoon ha sottolineato anche l'importanza della sicurezza economica, con particolare riferimento all'alta tecnologia, settore che vede una corsa serrata per il primato tra Stati Uniti e Cina. "Mi aspetto (un rafforzamento della) cooperazione sostanziale tra la Corea del Sud, il Giappone, gli Stati Uniti e Taiwan, che guidano l'industria dei semiconduttori, per mettere in sicurezza le catene di fornitura globali", ha dichiarato Yoon in un'intervista scritta al quotidiano "Nikkei". In concomitanza con l'incontro, i governi dei due Paesi hanno annunciato la revoca dei vincoli alle forniture tecnologiche giapponesi alla Corea del Sud, e del relativo contenzioso che era stato intrapreso da Seul presso l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). I limiti alle esportazioni erano stati imposti da Tokyo nel 2019, proprio in risposta all'acuirsi delle controversie storiche tra i due Paesi, e in particolare a una sentenza della giustizia della Corea del Sud che ordinava alle aziende giapponesi il rimborso delle vittime sudcoreane di sfruttamento del lavoro durante la Seconda guerra mondiale. (segue) (Git)