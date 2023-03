Usa: ad TikTok, vendere quote azionarie non beneficerà questioni di sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti ha chiesto ai fondatori cinesi di TikTok di vendere le quote azionarie che detengono in ByteDance, la società proprietaria della piattaforma, per evitare il bando del social network a livello nazionale. Fonti anonime hanno confermato al “Wall Street Journal” che la richiesta sarebbe stata avanzata recentemente dal Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (Cfius). Si tratta della misura più incisiva avanzata finora dall’amministrazione Biden nei confronti della piattaforma, da tempo al centro di critiche da parte di numerosi esponenti del Partito repubblicano, i quali hanno più volte denunciano i rischi per la sicurezza derivanti dal possibile accesso ai dati personali degli utenti da parte del governo di Pechino, che detiene una quota in ByteDance. In precedenza, TikTok ha fatto sapere che il 60 per cento delle azioni della società sono in mano ad investitori internazionali, mentre i dipendenti e i fondatori detengono il 20 per cento ciascuno. ByteDance è stata fondata nel 2012 da Zhang Yiming, e dall’attuale amministratore delegato, Liang Rubo. Un portavoce della piattaforma ha riferito al quotidiano che una vendita forzata delle quote azionarie detenute dai fondatori non aiuterebbe a mitigare il rischio lamentato da parte del Congresso. (Was)