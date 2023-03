Usa: via libera alla vendita di missili da crociera Tomahawk all'Australia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’inizio del prossimo decennio l’Australia riceverà tre sottomarini a propulsione nucleare classe Virginia, realizzati dalla compagnia statunitense General Dynamics, con l’opzione di acquisto per altre due unità. Contestualmente, Canberra inizierà a produrre assieme al Regno Unito una nuova classe di sottomarini, Ssn-Aukus, con design britannico e con tecnologie Usa: i primi modelli, costruiti da Bae Systems e Rolls-Royce, dovrebbero essere consegnati a Londra alla fine degli anni Trenta e all’Australia all’inizio del decennio successivo. Questo è quanto prevede l’accordo firmato il 13 marzo a San Diego, in California, dal presidente statunitense Joe Biden, dal primo ministro britannico Rishi Sunak e dall’omologo australiano Anthony Albanese. Un accordo destinato a cambiare sensibilmente l’architettura di sicurezza nell’Indo-Pacifico e volto a contenere le crescenti ambizioni regionali della Cina, che rivendica la propria sovranità sulla quasi totalità del Mar Cinese Meridionale, un’area nella quale transita il 60 per cento del commercio marittimo mondiale, e che da tempo non fa più mistero della volontà di riprendere il controllo di Taiwan, isola che si autogoverna democraticamente dal 1949 ma che Pechino considera una provincia secessionista. (segue) (Was)