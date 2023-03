Usa: via libera alla vendita di missili da crociera Tomahawk all'Australia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intesa rappresenta però una svolta anche per la politica di difesa degli Stati Uniti, che dagli anni Cinquanta del secolo scorso non condividevano tecnologia a propulsione nucleare con altri Paesi. Questo perché, ha spiegato Biden, con Londra e Canberra vi è “un impegno condiviso a garantire che l’Indo-Pacifico resti libero, aperto e sicuro, e a creare un futuro radicato nei nostri comuni valori”. “Ci stiamo mettendo nelle migliori condizioni possibili per affrontare le minacce dell’oggi e del domani, insieme”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. L’accordo, ha precisato Biden, prevede una “fase uno” nella quale sottomarini statunitensi e britannici a propulsione nucleare avranno accesso ai porti australiani e nella quale gli uomini della Marina militare di Canberra potranno partecipare ad attività di formazione assieme alle controparti di Usa e Regno Unito. A partire dal 2027, inoltre, i tre Paesi parteciperanno alle nuove Forze occidentali sottomarine a rotazione. (segue) (Was)