Usa: via libera alla vendita di missili da crociera Tomahawk all'Australia (5)

- La “fase due” inizierà quando in Australia vi sarà un numero sufficiente di marinai addestrati e di infrastrutture per la nuova flotta, presumibilmente negli anni Trenta, con la fornitura dei tre (potenziali cinque) sottomarini classe Virginia a Canberra. “Stiamo sviluppando un approccio per fasi che garantirà che i marinai australiani siano pienamente addestrati e preparati per operare la loro flotta”, ha spiegato Biden. La “fase tre” del progetto dovrebbe partire negli anni Quaranta ed è considerata il cuore dell’iniziativa. Il Regno Unito disegnerà e realizzerà per la propria flotta un nuovo sottomarino a propulsione nucleare chiamato Ssn Aukus, che si avvarrà delle tecnologie dei classe Virginia e che l’Australia inizierà a produrre autonomamente negli anni successivi. Canberra potrà così sostituire i sottomarini classe Collins, a motore diesel, che ha attualmente a disposizione. Il passaggio alla propulsione nucleare dovrebbe trasformare radicalmente le capacità navali dell’Australia, che potrà tenere in mare i propri sottomarini per mesi senza la necessità che rientrino in porto per i rifornimenti. (segue) (Was)