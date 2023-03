Usa: via libera alla vendita di missili da crociera Tomahawk all'Australia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo, naturalmente, non rende tutti felici. In primis naturalmente la Cina, che ha commentato gli ultimi sviluppi con il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin. “L’ultimo comunicato congiunto di Usa, Regno Unito e Australia dimostra che i tre Paesi, per il bene dei propri interessi geopolitici, ignorano del tutto le preoccupazioni della comunità internazionale e continuano a percorrere una strada di errori e pericoli”, ha affermato Wang. Su Twitter la missione cinese alle Nazioni Unite ha accusato i tre Paesi di alimentare una “corsa alle armi” e ha definito l’accordo “un caso da manuale di doppio standard”. La ministra degli Esteri australiana Penny Wong, da parte sua, ha respinto l’accusa di Pechino sottolineando come i sottomarini oggetto dell’accordo saranno “a propulsione nucleare, non armati con testate nucleari”. Nel novero degli scontenti figura anche la Francia, che aveva un accordo multimiliardario per la realizzazione di sottomarini per la flotta australiana andato in fumo a seguito della firma del patto Aukus. (Was)