Germania: Scholz, nessun rischio di crisi finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, non vede alcuna crisi finanziaria all'orizzonte in Germania e in Europa a seguito del fallimento dell'istituto di credito statunitense Silicon Valley Bank (Svb) e delle turbolenze della banca svizzera Credit Suisse. “Non vedo il pericolo. Il sistema monetario non è più fragile come prima della crisi finanziaria”, ha dichiarato il capo del governo federale nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. Scholz ha quindi rassicurato i risparmiatori tedeschi, sottolineando che possono contare su una “maggiore resilienza del sistema bancario” e su una regolamentazione più severa. Vi è poi da considerare “la forza economica” della Germania. “Viviamo in un tempo completamente diverso” rispetto alla crisi finanziaria del 2008, ha evidenziato il cancelliere. Inoltre, legislatori e autorità di supervisione bancaria hanno appreso la lezione dal fallimento dell'istituto di credito statunitense Lehman Brothers. Da allora, la normativa sulle banche è diventata più severa. Al riguardo, Scholz ha infine affermato: “Lo vediamo negli Stati Uniti, nel Regno Unito e più recentemente in Svizzera, i responsabili hanno agito determinati e in maniera rapida”. (Geb)