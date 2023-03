Brasile: Senato approva accordo sui servizi aerei con Seychelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato del Brasile ha ratificato il trattato che regola i servizi aerei tra il Paese sudamericano e le isole Seychelles. Lo scopo dell'accordo è "incrementare i legami di amicizia, comprensione e cooperazione tra i due Paesi firmatari nella prospettiva di istituire un nuovo quadro normativo per l'esercizio dei servizi aerei tra i territori dei due paesi". La partnership contribuirà all'avanzamento delle relazioni bilaterali nei settori del commercio, del turismo e della cooperazione tra le due parti. Il progetto - che attende ora la promulgazione da parte del presidente della Repubblica - prevede la concessione del diritto al sorvolo del territorio di un altro Paese senza atterrare, la possibilità di effettuare scali nel territorio dell'altro Paese, per scopi non commerciali ed effettuare scali nei punti delle rotte specificati nel programma delle rotte concordato congiuntamente dalle autorità di aviazione di entrambi i Paesi. (segue) (Brb)