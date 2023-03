Migranti: Germania, i Laender chiedono più fondi per l'accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Laender chiedono al governo federale più fondi per l'accoglienza e la sistemazione dei migranti che giungono in Germania. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, riassumendo l'esito della conferenza che i primi ministri degli Stati tedeschi hanno tenuto oggi a Berlino, convocata per discutere della gestione dei flussi migratori. Al termine dei colloqui, il capo del governo del Nordreno-Vestfalia, Hendrik Wuest, ha avvertito che Laender e comuni hanno raggiunto i limiti nell'accoglienza dei profughi. L'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha quindi sottolineato che il numero dei migranti cresce “di settimana in settimana”. A sua volta, il primo ministro della Bassa Sassonia, Stephan Weil, ha chiesto la creazione di strutture dove sistemare i profughi. Sia Wuest sia Weil hanno poi insistito sulla necessità di maggiore coerenza a livello federale nei rimpatri dei migranti. Esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), il capo del governo della Bassa Sassonia ha, infine, esortato l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz ad agire per ridurre ulteriormente i prezzi dell'energia, poiché tutti i 16 Laender hanno aziende ad alta intensità energetica la cui competitività soffre a causa del rincaro di gas ed elettricità. I primi ministri degli Stati tedeschi torneranno a discutere della gestione dei migranti in una riunione che terranno a Berlino il 10 maggio, con la partecipazione di Scholz. (Geb)