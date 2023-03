Calcio: Giannini, coraggio Forze ordine ha consentito di evitare contatti tra tifoserie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza Lamberto Giannini, in relazione agli incidenti avvenuti nella serata di ieri a margine dell'incontro di calcio Napoli - Eintracht, esprime la vicinanza al personale che ha riportato ferite e ringrazia le donne e gli uomini delle Forze dell'Ordine che sono state impegnate sul campo senza soluzione di continuità e che ancora in queste ore stanno lavorando, a Napoli e in altre città. Il Prefetto Giannini ha sottolineato che solo l'alta professionalità, l'equilibrio e il coraggio delle Forze dell'Ordine ha consentito di evitare il contatto tra le frange degli ultras tedeschi e la parte violenta della tifoseria napoletana che certamente avrebbe comportato ben più gravi conseguenze. Al termine degli incidenti è immediatamente seguita una imponente attività che ha consentito di allontanare da Napoli, in sicurezza, i gruppi di ultras tedeschi identificandone oltre 400. Le identificazioni sono state effettuate questa notte a Napoli e Frosinone e nella mattinata odierna a Salerno presso Uffici delle forze di polizia senza che si verificasse alcun incidente. E' ora al vaglio la loro posizione per la successiva segnalazione all'Autorità Giudiziaria. L'evolversi della situazione di ordine e sicurezza pubblica e tutte le conseguenti attività sono state costantemente seguite dal Capo della Polizia in diretto contatto con il Questore di Napoli e i Questori di Frosinone, Salerno e Roma. (Rin)