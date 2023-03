Fisco: De Poli (Udc), riforma rivoluzionaria cambia rapporto contribuente-Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una progressiva diminuzione della tasse per cittadini e imprese, un rapporto dialogante tra contribuenti e Stato, un sistema diverso e innovativo di lotta all’evasione fondato sulla prevenzione anziché soltanto sulla repressione, meno adempimenti burocratici. Sono i fondamenti della riforma del fisco varata dal governo nel rispetto dei tempi che l’esecutivo Meloni si era dato al momento del suo insediamento". Lo ha dichiarato il senatore Udc Antonio De Poli. Si profila, insomma - ha aggiunto -, una rivoluzione che disegna un nuovo sistema fiscale per superare quello in vigore da oltre 50 anni". "Affronteremo adesso l’iter parlamentare della delega con la dovuta attenzione e auspichiamo un confronto con l’opposizione basato sui contenuti e non sui pregiudizi”, ha concluso. (Rin)