Fisco: Leo, riduzione Ires, risparmio indirizzato a occupazione e investimenti

- Per l’Ires “il 15 per cento sarà una misura che si dovrà adottare nel nostro ordinamento, perché dal 2024 verrà inserita nel nostro sistema la cosiddetta global minimun tax”. Lo ha detto il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, nella puntata di “Porta a porta” stasera su Rai Uno. “Noi vogliamo abbassare l'aliquota Ires, che oggi è al 24 per cento, ma tutto il risparmio che si ottiene dalla riduzione deve essere indirizzato su due finalità: creare nuova occupazione, oppure verso gli investimenti, soprattutto quelli innovativi”. (Rin)