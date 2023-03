Emilia Romagna: Cdm, altri 5,6 milioni per fronteggiare danni maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato l’ulteriore stanziamento di 5.650.000 euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle province di Ferrara, Modena e Parma. E’ quanto si legge nella nota conclusiva del Cdm diramata da Palazzo Chigi. (Rin)