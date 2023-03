Italia-Singapore: accordo tra Simest e Sgmc-Capital dopo la visita della sottosegretaria Tripodi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il top management di Sgmc-Capital intendeva canalizzare parte della liquidità disponibile nella creazione di un fondo di private equity interessato a investire in imprese medie italiane in grado di espandersi nei mercati del Sud-Est asiatico: per favorire questo progetto, di forte interesse per il sistema economico italiano, la nostra ambasciata ha messo in contatto l’azienda con Cassa depositi e prestiti e con Simest, per raccogliere e scambiare elementi sul sistema industriale italiano e sulle opportunità di investimento in imprese pronte ad essere internazionalizzate in Asia", ha aggiunto l'ambasciatore Mario Vattani, che sta caratterizzando il suo mandato dando enfasi ai dossier di diplomazia economico-finanziari nella città-stato. L'accordo, ha affermato poi il presidente di Simest, Pasquale Salzano, rappresenta un passaggio importante nel piano di rafforzamento della presenza dell'Italia nell’area indopacifica, sempre più strategica. (segue) (Fim)