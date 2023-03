Imprese: Papperger (Rheinmetall), il 2023 sarà l'anno migliore nella storia dell'azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato del conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall, Armin Papperger, si è detto notevolmente ottimista in merito ai risultati del gruppo nel 2023 a fronte delle politiche di riarmo avviate da diversi Paesi, in particolare dopo l'invasione russa dell'Ucraina. In particolare, Papperger ha dichiarato: “Mi aspetto che il 2023 sarà di gran lunga l'anno migliore nella storia dell'azienda”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'ottimismo dell'Ad si fonda sul portafogli degli ordini di Rheinmetall, che nel 2022 ha raggiunto un valore di 26,6 miliardi di euro. Ora, Papperger è fiducioso di ottenere commesse dalle Forze armate tedesche (Bundeswehr), impegnate in un processo di acquisizione e ammodernamento di armi e materiali a seguito della guerra in Ucraina. Per finanziare tali spese, il governo federale ha istituito il fondo speciale per la Bundeswehr, con una dotazione nominale di 100 miliardi di euro. (Geb)