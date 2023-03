Migranti: Tajani, continuare con interventi per bloccare partenze irregolari soprattutto da Libia e Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre continuare a lavorare con interventi anche "forti" per bloccare le partenze di migranti irregolari soprattutto da Libia e Tunisia. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione "Dritto e rovescio" in onda su Retequattro. "Stiamo incrementando gli aiuti alla Guardia Costiera libica, con la donazione di tre nuove motovedette, per cercare di aiutarla a bloccare le partenze. Serve sicuramente più Europa, un intervento forte per bloccare le partenze soprattutto da Libia e Tunisia". Il ministro ha poi ricordato il caso dei migranti sbarcati a Cutro che le forz di sicurezza della Turchia non sono riusciti ad intercettare in uscita dal loro Paese anche perché impegnate nella gestione dell'emergenza del terremoto. "All'Egitto ho chiesto un'azione forte di sostegno al controllo dei flussi anche in appoggio alla Tunisia", ha detto il ministro ricordando che dopo il colloquio con Il Cairo l'ambasciatore egiziano ha riportato la richiesta al governo di Tunisi. (Res)