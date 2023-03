Salario minimo: Tajani, paradosso che lavoratori difesi da centrodestra e non da sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito sul salario minimo rivela "il paradosso" che il centrodestra difende i lavoratori e la sinistra no. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione "Dritto e rovescio" in onda su Retequattro. "Il salario minimo, come chiede l'Unione Europea, deve essere realizzato in quei Paesi in cui la contrattazione collettiva non arriva all'80 per cento dei lavoratori", ha detto Tajani ricordando che l'Italia è ben oltre. Questo perché la contrattazione collettiva offre "benefici superiori" a quelli offerto dal salario minimo, misura rivendicata oggi dal segretario del Partito democratico (Pd) Elly Schlein, nel confronto con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tajani ha ribadito la proposta di estendere gli effetti della contrattazione collettiva anche a quel 15 per cento che non ce l'ha. Altrimenti, se si insiste sul salario minimo, "ha ragione Meloni nel dire che si aiutano i ricchi e non si tutelano i lavoratori, anzi si rischia di impoverirli. Il paradosso è per un partito di sinistra non difendere i lavoratori, a fronte di Forza Italia e del centrodestra, che li difende", ha aggiunto. (Res)