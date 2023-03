Ambiente: Tajani, uno "sfacelo" direttive Ue su abitazioni e auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le direttive europee sulle cosiddette "abitazioni green" e sullo stop alle auto non elettriche entro il 2035 sono "uno sfacelo", figlie di un approccio "demagogico" che non fa bene all'ambiente. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione "Dritto e rovescio" in onda su Retequattro. Si tratta di "due facce della stessa medaglia. Una politica ambientalista estremista e ideologizzata che finisce per fare un danno alla lotta contro il cambiamento climatico", ha detto Tajani denunciando obiettivi che "imprese e cittadini non possono realizzare. Tutti vogliamo difendere l'ambiente, ma per combattere questa battaglia occorre porre obiettivi realizzabili" non contenuti nei due documenti della Commissione europea. Il titolare della Farnesina ha a questo proposito ricordato l'accordo per la realizzazione del Ponte, "obiettivo raggiungibile" che permetterà di "risparmiare decine e decine di tonnellate di emissioni di Co2. Così si difende l'ambiente e non con iniziative demagogiche". (Res)