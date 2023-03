Immigrazione: Tajani, aumentare quote per i regolari e rimandare a casa gli irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte del rischio di un ulteriore aumento di flussi dal sud verso il nord, il governo italiano è convinto della necessità di aumentare il numero di migranti regolari e di rimandare a casa gli irregolari. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione "Dritto e rovescio" in onda su Retequattro. "Siamo convinti che si debbano incrementare le quote della immigrazione regolare", ha detto Tajani parlando del nuovo decreto flussi che permetterà "ogni anno a 80, 90 mila extra europei di venire a lavorare in Italia, trovando posto nell'agricoltura o nell'industria". Numeri che potranno aumentare grazie ad accordi bilaterali che permettono la formazione specifica di lavoratori richiesti in Italia. "Bisofgna mandare a casa gli irregolari", ha insistito il ministro ricordando la distinzione che interessa il caso dei "rifugiati politici", di chi è in fuga da guerra e da situazioni di crisi. Al proposito, Tajani ha riferito dell'incontro tenuto oggi a Palazzo Chigi con i superstiti della tragedia di Cutro, persone che hanno "ringraziato tantissimo l'Italia". Persone che in gran parte non vogliono comunque fermarsi nel nostro Paese e dirigersi soprattutto in Germania", ha detto Tajani senza eludere l'interrogativo sulla volontà di Berlino di accoglierli. (Res)