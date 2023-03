Brasile-Paraguay: Lula incontra Abdo, focus su integrazione regionale e gestione centrale Itaipu (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scandalo nato a seguito della pubblicazione dei dettagli dell'accordo molto svantaggioso per Assunzione, raggiunto a livello diplomatico tra Brasile e Paraguay, aveva portato anche alla formalizzazione di una richiesta di impeachment per il presidente Mario Abdo Benitez. La revisione del trattato potrebbe causare attriti tra i due paesi. Tuttavia il presidente Benitez non dovrebbe più essere presidente quando verrà firmato il nuovo accordo. Le elezioni presidenziali in Paraguay sono infatti previste per il prossimo aprile e Mario Abdo non può candidarsi per un nuovo mandato. (segue) (Brb)