Ponte Stretto: Calderone (FI), è tra più grandi occasioni di sviluppo per Paese

21 luglio 2021

- Forza Italia “mantiene le promesse, il governo mantiene le promesse, il centrodestra rispetta il patto con gli elettori. Ci eravamo impegnati a realizzare il ponte sullo Stretto di Messina, e oggi viene compiuto il primo passo concreto perché diventi realtà”. Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Tommaso Calderone. “Ne guadagnerà la rete infrastrutturale del Paese, ma porterà enormi benefici anche alla nostra economia, con la creazione di almeno centomila posti di lavoro", ha proseguito. "Il Ponte sullo stretto – ha sottolineato – rappresenta una delle più grandi occasioni di sviluppo per la Sicilia, per il Sud Italia e per tutto il Paese. Le potenzialità di quest'opera sono enormi: è il motivo per cui il presidente Berlusconi, e Forza Italia con lui, la sostiene da anni”. “Dopo i 'no' opposti a questa fondamentale infrastruttura dai governi di sinistra, finalmente il Paese può contare su un esecutivo che dice sì alla crescita", ha concluso. (Rin)