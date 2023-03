Argentina: Banca centrale aumenta il Tasso di sconto al 78 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale argentina (Bcra) ha aumentato il tasso di interesse portandolo al 78 per cento, 3 punti in più rispetto al livello fissato a settembre. La decisione, attesa, segue la pubblicazione dei dati sull'inflazione di febbraio, cresciuta del 102,5 per cento su anno e del 6,6 per cento su mese. Si è trattato del terzo robusto incremento mensile dell'inflazione, e dell'aumento mensile più corposo dopo il +7 per cento registrato ad agosto del 2022. L'indice, che nei primi due mesi dell'anno ha accumulato una crescita del 13,1 per cento, supera per la prima volta in oltre tre decenni quota 100 per cento su anno. I maggiori aumenti, il 9,8 per cento, si sono registrati nel comparto alimenti e bevande non alcoliche, soprattutto a causa dei rincari nei prezzi della carne (+35 per cento) e dei latticini. Sopra la crescita media anche i prezzi del settore comunicazione (+7,8 per cento), e di ristorazione e ospitalità (+7,5 per cento). (segue) (Abu)