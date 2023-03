Argentina: Banca centrale aumenta il Tasso di sconto al 78 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio febbraio il governo aveva rinovato il programma "Prezzi giusti", un accordo con circa 600 di imprese per fare in modo che i prezzi di poco meno di 50 mila prodotti non superino il 3,2 per cento al mese. Conosciuta l'inflazione di febbraio il governo ha iniziato a lavorare sui possibili correttivi. Il programma prevede anche un segmento di prodotti a prezzi bloccati e, frutto della necessaria contrattazione con le imprese, anche prodotti liberi da ogni controllo: ed è proprio qui che si sarebbero verificate le impennate più sensibili e meno attese dei prezzi, fino al 9 per cento su mese. Un piano dei cui limiti si è molto dibattuto: l'accordo è infatti applicato in maniera più stringente, e controllabile, nella grande distribuzione, ma sfugge a molti altri canali di vendita. Al momento non sembra esserci l'intenzione di cambiare le coordinate del programma. (segue) (Abu)