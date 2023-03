Usa: documenti Mar-a-Lago, mandati di comparizione per più di venti persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gran giurì federale che sta indagando sui documenti classificati trovati la scorsa estate nella residenza privata di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida, ha emesso mandati di comparizione nei confronti di almeno due dozzine di persone, tra dipendenti del resort e consiglieri dell’ex presidente degli Stati Uniti. Fonti anonime hanno confermato all’emittente “Cnn” che Margo Martin, una degli assistenti che si occupano della comunicazione di Trump, ha testimoniato oggi di fronte al gran giurì a Washington, e che alla deposizione avrebbe presenziato anche un membro della squadra di Jack Smith, il consigliere speciale che sta portando avanti le indagini sull’ex presidente Usa. La Martin, che durante la presidenza Trump ha lavorato alla Casa Bianca ed è rimasta nello staff dell’ex presidente al termine del suo mandato, non ha voluto fornire ulteriori dettagli ai giornalisti. I mandati di comparizione sarebbero stati inviati ad alcuni degli avvocati di Trump e ad una serie di dipendenti che lavorano nella villa, come cuochi e cameriere. (Was)