Ponte Stretto: Tajani, "importante vittoria" del governo, al lavoro dal prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il via libera al decreto per realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina è una "grande vittoria" del governo che permetterà di iniziare i lavori dal prossimo anno. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione "Dritto e rovescio" in onda su Retequattro. "Una vittoria importante dopo tanti stop a un progetto" che per primo aveva voluto Silvio Berlusconi, e che "oggi finalmente porta a termine il governo di centrodestra", ha detto Tajani segnalando che "l'anno prossimo possono iniziare i lavori. Siamo pronti per ricominciare". "Il Ponte è una grande opportunità. Realizzarlo significa creare tanti posti di lavoro, alimentare il turismo, lottare contro il cambiamento climatico riducendo le emissioni di Co2. Un'infrastruttura che rende l'Italia ancora più competitiva", ha chiosato Tajani. (Res)