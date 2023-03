Italia-Singapore: accordo tra Simest e Sgmc-Capital dopo la visita della sottosegretaria Tripodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sgmc-Capital, società di gestione di patrimoni registrata a Singapore, e Simest hanno sottoscritto al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione economica un memorandum d’intesa in cui si formalizza lo scambio di informazioni utili a identificare sia imprese italiane da capitalizzare adeguatamente per una loro internazionalizzazione nel Sud-Est asiatico, sia strumenti finanziari idonei a portare a termine tali strategie. Lo riferisce una nota. “La sottoscrizione di questo memorandum, seguito operativo della nostra missione a Singapore lo scorso febbraio, è un successo per il nostro sistema economico: è stato possibile creare le condizioni che favoriranno per la prima volta la creazione di un veicolo finanziario che, con l'appoggio di Simest e del gruppo Cdp, consentirà a realtà dinamiche italiane di espandersi con successo nei mercati del Sud-Est asiatico", ha commentato la sottosegretaria agli Affari esteri, Maria Tripodi. (segue) (Fim)