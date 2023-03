Migranti: Tajani, dietro aumento flussi attività della Wagner ma anche altri fattori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento del flusso dei migranti è legato anche all'attività dei mercenari russi della brigata Wagner ma anche a diverse altre "situazioni complicate". Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione "Dritto e rovescio" in onda su Retequattro. "Certamente ci sono i mercenari di Wagner ad agevolare i flussi", ha detto il ministro ricordando che molti degli irregolari arrivano dai Paesi africani in cui c'è una "forte presenza" della milizia. Ma al tempo stesso ci sono situazioni come quella "dell'Afghanistan, dell'Iran, della Libia", ma anche "della Tunisia, che sta vivendo un momento economico molto complicato", motivo di un intenso lavoro del governo italiano. C'è poi il caso dell'Africa "subsahariana, in difficoltà per il cambiamentio climatico e l'impoverimento delle capacità agricole, o dell'area dei laghi". Una serie di difficoltà che alimentano i flussi su due corridoi, quello del Mediterraneo e quello dei Balcani, ha detto Tajani ricordano che domani sarà in Slovenia e Croazia anche per affrontare il tema. (Res)