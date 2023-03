Giustizia: separazione delle carriere, Fondazione Einaudi si confronta con Calenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della pubblicazione del libro del presidente della Fondazione Luigi Einaudi Giuseppe Benedetto, dal titolo “Non diamoci del tu”, la Fondazione ha avviato un confronto con i leader di tutte le forze politiche per affrontare il tema della separazione delle carriere dei magistrati. Martedì 21 marzo . alle ore 17:30, presso la sede della Fondazione Luigi Einaudi, in via della Conciliazione 10 a Roma, il presidente Benedetto si confronterà sul tema con il leader di Azione Carlo Calenda. Modera il dibattito il Segretario generale della Fondazione, Andrea Cangini. “Chiederemo a Calenda un impegno specifico sul tema cruciale, relativo alla riforma della Giustizia, della separazione delle carriere e gli proporremo di sostenere la proposta della Fondazione Luigi Einaudi di eleggere una assemblea di cento competenti, indicati dai partiti, per riformare la seconda parte della Costituzione”, dice il presidente della Fondazione Benedetto. “Ascolteremo con attenzione le posizioni in merito del leader di Azione”. (Com)