© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla conferenza stampa di presentazione del presidio organizzato da Famiglie Arcobaleno, I Sentinelli di Milano e CIG Arcigay Milano.Sede di Arcigay via Bezzecca, 3 (ore 15:30)VARIEInaugurazione dell'Anno Accademico 2022-2023 Università degli Studi di Milano, con la prolusione di Rayhane Tabrizi, attivista iraniana e presidente dell'Associazione MaanàUniversità statale, Aula magna, via festa del perdono, 7 (ore 11)Presentazione del programma culturale di bam - biblioteca degli alberi milano 2023.Intervengono, tra gli altri: Kelly Russell Catella, Direttore Generale, Fondazione Riccardo Catella; Francesca Colombo - Direttore Generale Culturale BAM - Biblioteca degli Alberi Anna Scavuzzo - Vicesindaca, Comune di Milano; Elena Maria Grandi, assessore all'ambiente e verde del Comune di Milano.Fondazione Riccardo Catella, Via De Castillia 28 (ore 11)Criminalità ambientale in Lombardia: incontro pubblico in occasione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia organizzato da Legambiente Lombardia.Cascina Nascosta, viale Alemagna, 14 (ore 18)MONZAL'Amministrazione comunale commemora i caduti monzesi della pandemia.Cimitero urbano (ore 9:30)Presentazione del contest “Al bar come a casa tua”, iniziativa di promozione dei pubblici esercizi che vede la collaborazione di Confcommercio Monza (Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza) con il quotidiano Il Giorno. Intervengono, fra gli altri, il direttore di QN- Il Giorno, Agnese Pini, il presidente di Confcommercio di Monza Domenico Riga, l’assessore al Commercio del Comune di Monza Carlo Abbà.Museo Civico, via Teodolinda 4 (ore 11)(Rem)