Ponte Stretto: Damiani (FI), da qui inizia il futuro per sviluppo Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il via libera del Consiglio dei ministri "all'iter per l'approvazione del progetto esecutivo del Ponte sullo Stretto di Messina è un'ottima notizia per il nostro Paese". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani. "Un primo importante risultato - sottolinea - per il quale Forza Italia lavora da anni, da sempre consapevole del grande valore strategico di questa infrastruttura. Finalmente l'esecutivo di centrodestra, proseguendo il lavoro iniziato dai governi Berlusconi, ha superato i veti che per 20 anni hanno bloccato un'opera fondamentale per lo sviluppo del Sud e dell'Italia intera. Da qui inizia il futuro di crescita e sviluppo che abbiamo sempre voluto per il Paese". (Rin)