Imprese: Eni, Cda propone all'assemblea del 10 maggio buyback da 2,2 miliardi

- Come indicato nel Piano Strategico 2023-2026 illustrato al mercato lo scorso 23 febbraio, Eni intende distribuire tra il 25 per cento e il 30 per cento del Cffo annuale attraverso una combinazione di dividendi e buyback. In presenza di upside del Cffo rispetto a quanto previsto a Piano, la Società intende destinare alla remunerazione il 35 per cento del Cffo incrementale. Lo ha deliberato il Cda, sottoponendolo all’Assemblea degli azionisti del 10 maggio 2023, convocata in sede ordinaria per un periodo fino alla fine di aprile 2024. (segue) (Rem)