Imprese: Eni, Cda propone all'assemblea del 10 maggio buyback da 2,2 miliardi (2)

- Considerando anche le aspettative di Eni per lo scenario e l'andamento dei business, Eni intende pertanto lanciare nel 2023 un nuovo programma di buyback per un valore di 2,2 miliardi di euro. Tale ammontare potrà essere incrementato, sulla base di eventuali upside come sopra descritto, fino ad un massimo complessivo di 3,5 miliardi di euro. Il quantitativo massimo di azioni acquistabili nell’ambito di tale programma è pari a 337 milioni di azioni (ca. il 10 per cento del capitale sociale di Eni ad esito del proposto annullamento delle azioni acquisite nel precedente Programma di buyback 2022-2023). L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie nell’ambito del nuovo Programma di buyback richiesta fino a 275 milioni di azioni, per remunerare gli azionisti e fino a 62 milioni di azioni, per costituire un “magazzino titoli” di cui poter disporre nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria, quali emissioni di presiti obbligazionari convertibili, o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per Eni. (segue) (Rem)