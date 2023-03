Imprese: Eni, Cda propone all'assemblea del 10 maggio buyback da 2,2 miliardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli acquisti effettuati nell’ambito del nuovo Programma di buyback saranno effettuati ad un prezzo individuato nel rispetto delle prescrizioni regolamentari e delle prassi di mercato ammesse protempore vigenti. Tale prezzo non potrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10 per cento rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eni S.p.A. nella seduta del mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del giorno precedente ogni singola operazione. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l’Assemblea, in sede straordinaria, per deliberare l’annullamento delle azioni proprie acquistate nell’ambito del precedente Programma di buyback 2022-2023 (n. 195.550.084 azioni proprie), e delle azioni proprie che saranno acquistate nell’ambito del nuovo Programma di buyback con la finalità di remunerare gli azionisti (massime n. 275 milioni di azioni proprie). Tale annullamento sarà eseguito dal Consiglio di Amministrazione senza riduzione del capitale sociale, in considerazione dell’assenza del valore nominale delle azioni Eni, entro luglio 2024, in uno o più atti anche prima che sia stato acquistato il numero massimo di azioni autorizzato dall’Assemblea. (segue) (Rem)