Imprese: Eni, Cda propone all'assemblea del 10 maggio buyback da 2,2 miliardi (4)

- Per le azioni acquistate per finalità diverse dalla remunerazione degli azionisti, l’Assemblea è chiamata ad autorizzarne la successiva disposizione, senza limiti temporali. La vendita o gli altri atti dispositivi di tali azioni potranno avvenire secondo i termini e le condizioni di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alla finalità per la quale si richiede l’autorizzazione all’acquisto, nonché con le modalità ritenute più opportune dal Consiglio di Amministrazione e rispondenti all’interesse della Società e, in ogni caso, nel rispetto dellanormativa vigente e delle prassi di mercato eventualmente applicabili. La documentazione relativa all’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, anche tramite pubblicazione sul sito internet della Società. Alla data odierna, Eni detiene n. 226.097.834 azioni proprie pari al 6,33 per cento circa del capitale sociale di cui, ad esito del proposto annullamento delle azioni acquisite nell’ambito del precedente Programma di buyback 2022-2023, residueranno n. 30.547.750 azioni proprie (pari allo 0,90 per cento circa del capitale sociale post annullamento). Le società controllate da Eni non detengono azioni della Società. (Rem)