Autonomia: Zaia, approvazione definitiva in Cdm è risultato storico

- Un risultato storico. Lo sottolinea Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, commentando l'approvazione definitiva del Ddl Autonomia da parte del Consiglio dei ministri. "L'approvazione odierna – ha spiegato - è la prova che questo è un Governo coraggioso, che mantiene le promesse e per il progetto dell'Autonomia differenziata è riuscito a fare quello che mai era stato fatto prima. Da ora in poi si tratta solo di essere consapevoli che l'autonomia è responsabilità, non solo per chi la deve gestire, ma anche per chi la deve realizzare e mettere in pratica. Voglio ringraziare la premier Meloni e Roberto Calderoli che, sin dal primo giorno da ministro dell'autonomia, ha portato avanti questo progetto, insieme a tutto il Consiglio dei ministri". "Con alto senso di responsabilità e volontà di inclusione porteremo avanti questo progetto, ascoltando tutti, consapevoli che questa è una scelta di modernità – ha concluso il presidente veneto -. Adesso serve che prosegua con efficacia il lavoro per Lep, i livelli essenziali delle prestazioni. Dovrà continuare l'impegno di tutti anche nel far capire che l'autonomia non spacca certo il Paese, né impoverisce qualcuno, ma è una grande opportunità per tutti i territori". (Rev)