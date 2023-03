Roma: Fd'I Municipio III, inaugurata targa ricordo vittime anni di piombo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Municipio Roma III inaugurata la targa che ricorda vittime anni di piombo. “È stata una grande partecipazione quella a cui abbiamo assistito oggi pomeriggio, 16 marzo, durante l’inaugurazione della targa che ricorda le vittime degli anni di piombo. Molti i familiari delle vittime presenti all’iniziativa, presente anche il presidente dell’osservatorio 'Anni di Piombo', gli esponenti dell’archivio Flamigni, i deputati Chiara Colosimo e Filini e tanti cittadini comuni che hanno voluto rendere omaggio alle vittime proprio oggi, a 45 anni dalla strage di Via Fani". Lo dichiara in una nota il capogruppo municipale di Fratelli D’Italia Manuel Bartolomeo. (segue) (Com)