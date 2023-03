Roma: Fd'I Municipio III, inaugurata targa ricordo vittime anni di piombo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Spiace che, nonostante fosse un momento di grande condivisione politica, la giunta non abbia dato il giusto rispetto all’iniziativa - prosegue Bartolomeo - il presidente e la giunta del Municipio infatti non hanno ritenuto opportuno chiamare il cerimoniale di Roma Capitale a presenziare, che avrebbe dato una veste istituzionale a livello capitolino di grande rilievo, ma cosa ancor più grave non si sono minimamente preoccupati di ripulire l’area dove è stata installata la targa, lasciando intorno un cumulo di rifiuti e sporcizia che ha creato non poco sdegno dei presenti che erano lì a ricordare parenti e amici assassinati”, ha concluso. (Com)