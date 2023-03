Fisco: Liris (Fd'I), governo va nella giusta direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sinistra "annuncia di voler contrastare duramente la delega fiscale al governo e questo è il segno che stiamo lavorando nella giusta direzione. Meno tasse e più semplificazione sono le parole d'ordine per una riforma anche questa attesa da anni dagli italiani e in base alla quale contiamo nell'arco della legislatura di dare finalmente una sterzata definitiva sul tema del fisco in Italia". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Guido Quintino Liris, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Bilancio a Palazzo Madama.(Rin)